Kinderen gered uit slaapkamer bij brand Moelingen, België

In de woning aan de Dorpsstraat in Moelingen brak rond 21.30 uur een hevige brand uit in een slaapkamer op de bovenverdieping. De ouders waren alert, omdat er problemen waren met de elektriciteit in huis. Toen ze gingen kijken wat er aan de hand was, merkten ze het vuur op. Ze slaagden erin hun twee kinderen tijdig te redden.

De moeder reed uit voorzorg met de kinderen naar het ziekenhuis, omdat ze rook hadden binnengekregen. De brandweerpost Voeren bestreed het vuur met hulp van Waalse collega’s. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak.

Burgemeester Joris Gaens zei dat het huis voorlopig onbewoonbaar is. Het getroffen gezin kan bij familie terecht.