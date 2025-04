Topveiligheidsadviseur VS gebruikte Gmail voor regeringszaken

De onthulling volgt op het zogenoemde Signalgate, een blunder waarbij Waltz ook betrokken was. Hij voegde per ongeluk een journalist toe aan een Signal-groepschat waarin hooggeplaatste Amerikanen aanvallen op Houthi-rebellen in Jemen bespraken.

Het gebruik van Gmail, een veel minder veilige communicatiemethode dan de versleutelde berichtenapp Signal, is het nieuwste voorbeeld van twijfelachtige gegevensbeveiliging door nationale veiligheidsfunctionarissen, aldus de krant. Een belangrijke medewerker van Waltz gebruikte de commerciële e-maildienst voor zeer technische gesprekken over gevoelige militaire posities en krachtige wapensystemen rond een lopend conflict.