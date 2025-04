Bloomberg: Mercedes overweegt staken verkoop goedkope modellen VS

Mercedes denkt erover na om de verkoop van bepaalde kleinere modellen te schrappen, omdat de toch al dunne marges in verlies kunnen veranderen als ze niet worden doorberekend aan consumenten. Ook kan dit klanten juist aanmoedigen om voor duurdere en grotere auto’s te kiezen. De VS blijven een belangrijke markt voor Mercedes vanwege de grote vraag naar winstgevender en grotere SUV-modellen in het land.

Een definitief besluit hierover is nog niet genomen, benadrukken de bronnen tegen Bloomberg. Deze week moeten importheffingen van 25 procent op auto’s ingaan.