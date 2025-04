Vanaf woensdag geen hinder meer op A9 door opengaan oude wegdeel

Binnenland

Verkeer kan naar verwachting vanaf woensdagochtend weer over de A9 rijden tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer, bevestigde een woordvoerder van Rijkswaterstaat na berichtgeving van RTL Nieuws. Het stuk weg bij de Schipholbrug is dicht nadat het afgelopen weekend tijdens werkzaamheden beschadigd was geraakt. Als tijdelijke oplossing wordt het oude wegdek opengesteld.