Amnesty zegt dat regime Myanmar bevingsgebied blijft aanvallen

De mensenrechtenorganisatie roept het leger van Myanmar op te stoppen met luchtaanvallen op burgerdoelen in gebieden die getroffen zijn door de beving. „Je kunt niet met de ene hand om hulp vragen en met de andere bombarderen”, zegt onderzoeker Joe Freeman van Amnesty. „Het uitvoeren van luchtaanvallen en het aanvallen van burgers in dezelfde regio waar de aardbeving was, is onmenselijk en toont een schaamteloze minachting voor mensenrechten.”

Volgens Amnesty zijn luchtaanvallen sinds de staatsgreep in 2021 een dagelijkse realiteit geworden in Myanmar. Het militaire regime vecht in meerdere regio’s tegen gewapende opstandelingen.

Het dodental als gevolg van de beving van 7.7 is opgelopen naar zeker 2700.