Minister Van Hijum bezorgd over bestuursperikelen bij UWV

Economie

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) is bezorgd over de bestuurlijke chaos bij uitkeringsinstantie UWV. Bestuurslid Johanna Hirscher legde dinsdag per direct haar functie neer na onenigheid over de aanpak van de problemen waarmee het UWV kampt. De uitvoeringsorganisatie is in opspraak geraakt doordat zij jarenlang fouten maakte bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.