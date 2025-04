Drieduizend vierkante meter wal in Valkenburgse Meer gestort

Er bestaat een kleine kans dat de wal, die ook fungeert als dijk, doorbreekt. „We houden rekening met een dergelijk scenario. Tientallen mensen van brandweer, politie, gemeente, provincie en hoogheemraadschap zijn ter plaatse om de zaak in de gaten te houden”, aldus de zegsman.

Gevaar voor omwonenden is er volgens de veiligheidsregio niet. „Bij een doorbraak zou mogelijk in een stuk onbewoonde polder vijftien tot twintig centimeter water komen te staan.” Hoe groot de kans is op een doorbraak kan de VR niet zeggen.

Een elektriciteitskabel in het getroffen gebied is afgesloten, maar aangesloten huishoudens blijven stroom ontvangen. In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt er geen gasleiding te lopen waar de kade is afgebrokkeld.

Direct naast het meer zijn de wandel- en fietspaden afgesloten. Dit heeft geen gevolgen voor de naastgelegen snelweg A44 en N434, de Corbulotunnel richting A4. Deze wegen zijn beide nog open voor het wegverkeer.

„Alle inzet is nu gericht op het beheersen van mogelijke verdere schade”, meldt de veiligheidsregio.