Kamer wil jacht op prooidieren wolf beperken om vee te beschermen

In een debat over de wolf in Nederland stelde PVV-Kamerlid Dion Graus vorige week dat het stoppen met afschieten van het „lievelingsmaal” van de wolf, zoals reeën, herten en wilde zwijnen, kan voorkomen dat de wolf uitwijkt naar schapen. Staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) is geen voorstander. De BBB-bewindsman wil liever in Brussel lobbyen om de beschermde status van de wolf te verlagen.

Ook coalitiepartij BBB wil de jagers niet tegenwerken. „Daar zit een heel faunabeheerplan achter,” aldus partijleider Caroline van der Plas in het debat. „Dat hoort gewoon bij het beheren van de flora en fauna in Nederland, zeker in een aangeharkte tuin die Nederland heet.” PVV’er Graus bleef er echter bij dat het een goed idee is om tijdelijk te stoppen met de jacht in het leefgebied van de wolf.