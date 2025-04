VS-justitieminister wil doodstraf voor moord verzekeringstopman

Buitenland

De Amerikaanse justitieminister Pamela Bondi wil dat Luigi Mangione de doodstraf krijgt voor de spraakmakende moord op verzekeringstopman Brian Thompson vorig jaar in New York. Bondi heeft aanklagers opdracht gegeven de doodstraf te vragen voor de Amerikaan die wordt verdacht van het doodschieten van de directeur van UnitedHealthcare. Ze spreekt over politiek geweld.