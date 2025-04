Europese beurzen hoger in aanloop naar nieuwe heffingen Trump

De AEX-index eindigde 0,7 procent hoger op 905,24 punten. Maandag sloot de hoofdindex voor het eerst in ruim twee weken onder de 900 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, klom 0,3 procent naar 852,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot plussen tot 1,7 procent.

Beleggers hadden dinsdag ook aandacht voor de Europese inflatiecijfers. De inflatie in de eurozone is in maart gedaald naar 2,2 procent en komt steeds dichter in de buurt van de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze verdere afkoeling kan de weg vrijmaken voor verdere renteverlagingen door de ECB.

De chipbedrijven hoorden bij de stijgers in de hoofdindex. Besi eindigde bovenaan de AEX (plus 2,8 procent) en branchegenoot ASML sloot hoger met een plus van 2,3 procent. Bierbrouwer Heineken en muziekconcern Universal Music Group (UMG) sloten de rij met minnen tot 1,1 procent.

Bij de middelgrote fondsen was het roestvrijstaalproducent Aperam die bovenaan eindigde (plus 2,5 procent). Basic-Fit eindigde 0,3 procent lager, na een verlaging van het koersdoel door investeringsbank Berenberg.

Beleggers leken niet onder de indruk van de forse boetes die Brussel dinsdag uitdeelde aan verschillende autofabrikanten voor hun deelname aan een recyclingkartel. In totaal legde de Europese Commissie voor bijna een half miljard aan boetes op aan autobedrijven waaronder BMW, Volkswagen en Stellantis. BMW en Volkswagen gingen in Frankfurt tot 1 procent omhoog. In Parijs bleef Stellantis onveranderd.