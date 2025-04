Paarlberg en Staat moeten overleggen over schorsing gijzeling

De Haagse rechter opperde dat de partijen het eens worden over bijvoorbeeld elektronisch toezicht, zoals een enkelband, zodat Paarlberg naar huis kan. Om te „voorkomen dat er calamiteiten ontstaan tijdens de gijzeling”, zei de rechter. „Want die kans bestaat”, doelend op de gezondheidssituatie van de voormalige zakenman.

De advocaten van Paarlberg menen dat hij door een extreem hoge bloeddruk gevaar loopt zolang hij vastzit. De Staat vindt dat hij „niet zijn best doet om te voorkomen dat zijn bloeddruk oploopt”. Ook benadrukte de landsadvocaat dat Paarlberg de gijzeling zou kunnen beëindigen door zijn schuld te betalen.

Het bedrag dat Paarlberg moet terugbetalen zou afkomstig zijn van het witwassen van miljoenen die Willem Holleeder had afgeperst van de geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra. In totaal ging het om 24 miljoen, waarvan hij er nog 15 verschuldigd is. Paarlberg werd in de afpersingszaak in 2012 veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen, oplichting en belastingfraude.