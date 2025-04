Vakbond hoopt op doorstart Bax, maar zonder oud-bestuurder

„De oud-directeur is verreweg de slechtste werkgever die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen. Hij heeft het bedrijf op een vreselijke manier geleid, daar hebben we helaas talloze voorbeelden van gezien. We zien het daarom totaal niet zitten als hij in de toekomst hier nog een rol krijgt”, zegt CNV-onderhandelaar Henry Stroek.

Hij stelt deze zorgen ook te hebben overgebracht aan de curator. „We gaan er als vakbond natuurlijk niet over, maar we hopen dat hij er rekening mee houdt in de gesprekken met mogelijke geïnteresseerden voor een doorstart.”

Bax Music werd in 2003 opgericht door de broers Nathanael en Jochanan Bax. Na een meningsverschil vertrok die laatste uit het bestuur van het bedrijf, maar hij bleef een grote aandeelhouder. Vorige week zei Jochanan al te willen werken aan een doorstart. De curator heeft gezegd dat er inmiddels meerdere geïnteresseerden zijn.

Jochanan wil niet opnieuw ingaan op de kritiek op hem vanuit sommige partijen. „Met de curator hebben we afgesproken voorlopig even geen mededelingen te doen in de pers. Daar wil ik me aan houden.”

De onderneming kampte afgelopen jaren met schulden, onder andere bij de fiscus als gevolg van de coronapandemie. Ook raakten veel instrumenten beschadigd door een brand bij een pand in Goes in 2023.