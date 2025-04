Brussel legt forse boetes op aan automerken voor recyclingkartel

In totaal hebben zestien grote autofabrikanten en de brancheclub over een periode van ruim vijftien jaar samengewerkt, door bijvoorbeeld af te spreken dat ze autosloperijen niet betalen voor het verwerken van de afgedankte voertuigen. Oude of beschadigde auto’s die niet meer geschikt zijn voor gebruik worden uit elkaar gehaald en verwerkt voor onder meer recycling, met als doel waardevolle materialen zoals metaal, plastic en glas opnieuw te kunnen gebruiken.

Alle bedrijven hebben hun betrokkenheid bij het kartel toegegeven en ingestemd met een schikking.