Halsema: vuurwerkverbod is heel goed nieuws

Binnenland

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het „heel goed nieuws” dat er in Den Haag een meerderheid is voor een landelijk vuurwerkverbod. „Ik ben blij dat de Tweede Kamer inziet dat een algeheel vuurwerkverbod nodig en onvermijdelijk is. Dit is niet alleen goed voor de samenleving, maar ook voor de politie en vooral voor onze hulpverleners, die elk jaar weer met agressie en geweld te maken krijgen terwijl ze hun werk doen. Een verbod moet uiteraard wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. Als hoofdstad denken we daar graag over mee”, aldus Halsema.