Conimex gaat over in Finse handen

Voor de productie verandert er voorlopig niets. Conimex-producten werden al door verschillende leveranciers gemaakt en dit blijft volgens Paulig zo.

Unilever kondigde de verkoop van het al bijna honderd jaar bestaande Conimex in december aan. Het was- en levensmiddelenconcern zei zich meer op andere merken te willen richten. Conimex maakte sinds 2000 deel uit van Unilever. Financiële details over de deal zijn niet naar buiten gebracht.

Het in 1876 opgerichte Paulig voert ook de merken Santa Maria, Risenta, Poco Loco en Zanuy. De omzet bedroeg in 2024 ongeveer 1,2 miljard euro. Er werken ongeveer 2500 mensen voor Paulig verspreid over dertien verschillende landen.