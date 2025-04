Nieuw Wetboek van Strafvordering aangenomen in Tweede Kamer

De vele urenlange overleggen over het nieuwe wetboek waren dan ook gedetailleerder dan bij een gewoon wetsvoorstel gebruikelijk is. Deskundige Geert Knigge mocht aanschuiven in de debatten om uitleg te geven. Staatssecretaris Teun Struycken (Justitie) stelde ambtenaren beschikbaar om technische problemen in aanpassingen die Kamerleden voorstelden te verhelpen. De toon was in de debatten ook constructief.

„Dat is echt een voorbeeld van hoe het moet”, zei de NSC-staatssecretaris onlangs tegen het ANP over de hulp van ambtenaren. „Zeker bij zo’n groot wetboek is het best wel lastig om iets te veranderen zonder ongelukjes te begaan. We zijn heel blij dat de leden van de Kamer die iets inhoudelijks wilden aanpassen het gesprek zijn aangegaan.”

Een van de weinige felle momenten was vorige week in het plenaire debat over de wet. Toen kwam PVV’er Emiel van Dijk nog met drie voorstellen die volgens andere Kamerleden vergaande gevolgen hebben. D66-Kamerlid Joost Sneller betichtte Van Dijk van „moedwillige wetgevingssabotage”.

Het kabinet wil dat het vernieuwde wetboek in 2029 in werking treedt. Dat geeft organisaties als de politie de tijd om zich erop voor te bereiden. Struycken: „Als het goed is merk je er als burger niet zo heel veel van, maar het raakt alle burgers.”

Vooral verdachten, slachtoffers en nabestaanden zullen met de wet te maken krijgen, aldus Struycken. „Maar het is ook van breder belang, omdat het gaat over de bevoegdheden die de opsporing heeft.” Als voorbeelden noemt de staatssecretaris afluisteren en telefoons aflezen.

Enkele weken geleden kwam de Autoriteit Persoonsgegevens nog met kritiek op het wetboek. Daarin worden belangrijke rechten en vrijheden niet genoeg beschermd, vindt de autoriteit. Het kabinet wil die kritiek later nog verwerken.