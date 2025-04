OM: vijf moordpogingen bij Dam hadden terroristisch oogmerk

Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel, laat het OM weten. De rechter-commissaris besloot dinsdag het voorarrest van de man met veertien dagen te verlengen.

Over het motief van de man is nog niets bekendgemaakt. Dat het OM de man verdenkt van moordpogingen met een terroristisch oogmerk, heeft volgens een woordvoerder van het OM te maken met de handelswijze van de verdachte. „We houden rekening met allerlei scenario’s. De verdenking is gekozen omdat de steekpartij op klaarlichte dag gebeurde en op een drukke plek in de stad.”

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM zegt daarom terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie.