Ziekenhuiskoepel NFU over vuurwerkverbod: tijd voor nieuwe norm

Binnenland

De academische ziekenhuizen zijn blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer een landelijk verbod op consumentenvuurwerk steunt. „De maatschappelijke prijs die we betalen voor deze traditie is te hoog. Het is tijd voor een nieuwe norm”, stelt Helen Mertens, bestuursvoorzitter van ziekenhuis Maastricht UMC+ en voorzitter van de overkoepelende Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).