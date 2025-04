Partijgroep Le Pen in Europarlement is ‘geschokt’ door straf

Jordan Bardella, de rechterhand van Le Pen, is de voorzitter van de PvE. Hij is dinsdag niet in Straatsburg maar in Parijs om de politica bij te staan.

De Franse rechter veroordeelde Le Pen maandag vanwege gesjoemel met EU-geld. Ze moet twee jaar een enkelband dragen en mag vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. Daarmee is ze ook uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027.

PvE vindt dat niet de rechter „maar kiezers moeten bepalen wie meedoet aan de verkiezingen”. Door de veroordeling is het beeld van Frankrijk als een democratische rechtsstaat „aan het afsterven”, zei Gál.

Le Pen gaat in hoger beroep. Ze spreekt zelf over een politiek proces.