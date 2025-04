Politie: algeheel vuurwerkverbod ‘helder uitgangspunt’

Binnenland

Een algeheel vuurwerkverbod is een „helder uitgangspunt” voor de politie. Dat zegt Tolga Koklu, landelijk portefeuillehouder vuurwerk. Dinsdag werd duidelijk dat NSC onder voorwaarden voor zo’n verbod is, waardoor er nu voldoende steun voor is. „Deze keuze doet recht aan onze hulpverleners”, vindt Koklu.