Ook in Rotterdam extra vaccinatierondes tegen mazelen

Aanleiding is een uitbraak van mazelen. Sinds het begin van het jaar zijn in Nederland al zeker 158 besmettingen vastgesteld. Meer dan veertig gevallen hebben te maken met een basisschool in Rotterdam. Voor de leerlingen van die school komen sowieso extra vaccinatie-uren, net als voor hun broertjes en zusjes.

De getroffen school Risala in de wijk Feijenoord valt onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR). Die laat weten dat de school dinsdag weer open is gegaan, na ongeveer een week dicht te zijn geweest. Circa veertig leerlingen hebben vorige week alsnog een mazelenprik gekregen op een speciale vaccinatiemiddag.

In Bussum is dinsdag een inhaalvaccinatie begonnen voor kinderen van 2 tot 18 jaar uit de regio Gooi en Vechtstreek. Die ronde loopt tot en met vrijdag.

De GGD in het westen van Noord-Brabant heeft geen plannen voor een inhaalvaccinatie. Maar op de vaccinatiedagen die voor deze periode al gepland stonden, „zijn ook kinderen welkom die alsnog een eerder gemiste vaccinatie willen komen halen.” Dat geldt ook voor kinderen in de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland.

De GGD in Kennemerland heeft nog geen mazelen vastgesteld en vindt een extra vaccinatiesessie daarom nog niet nodig. Ook de GGD’en in Groningen, Friesland, Zuid-Limburg en Hart voor Brabant zien geen aanleiding voor inhaalrondes.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben enkele tientallen mensen de mazelenbesmetting opgelopen in Marokko, waar een grote epidemie heerst. De GGD in het noorden van Noord-Holland heeft daarom een flyer ontwikkeld voor de Marokkaanse gemeenschap. Die is verspreid via onder meer moskeeën en buurtmoeders.