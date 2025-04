Vakbond naar rechter om lonen bij interieurwinkelketen CASA

Economie

Vakbond AVV kondigt aan naar de rechter te stappen om interieurwinkelketen CASA te dwingen de lonen over maart uit te betalen. Volgens de bond is dit nog niet gebeurd. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid omdat CASA in België faillissement heeft aangevraagd, maar in Nederland nog niet, zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart.