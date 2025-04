16 jaar cel geëist voor verkrachting en poging doodslag vrouw

Het Poolse slachtoffer zat onder de kneuzingen, blauwe plekken en bloeduitstortingen. Haar ribben waren gebroken en ze had zeer ernstig vaginaal letsel. „Ze was vreselijk toegetakeld”, zei de officier dinsdag in de rechtbank in Den Haag. Ze noemde W. „een extreem dominante en agressieve man die met vrouwen omgaat alsof ze voorwerpen zijn”. Hij is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld, van zijn ex-partner in Polen, en hij moet in Portugal nog terechtstaan omdat hij verdacht wordt van een poging een baby te wurgen. Dat alles rechtvaardigt volgens haar een zeer forse gevangenisstraf.