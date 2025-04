Italië: mogelijk ‘anarchistisch motief’ achter brand bij Tesla

Tesla-topman Elon Musk noemde de brand terrorisme. De Italiaanse autoriteiten hebben nog geen verklaring gegeven voor de oorzaak van de brand.

Tesla is de afgelopen maanden herhaaldelijk doelwit geweest van protesten, aangewakkerd door de woede over de rol van Musk als topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Dealerbedrijven, oplaadstations en voertuigen van klanten zijn slachtoffer geworden van vernielingen. De populariteit van Musk is drastisch gedaald nadat hij zich had uitgesproken over de Duitse politiek, pleitte voor een Amerikaanse terugtrekking uit de NAVO en zei dat Washington moet stoppen met betalen voor de verdediging van Europa.