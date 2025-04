Zorgen in Winterswijk over Gelderse stikstofplannen

De provincie werkt aan zones rond kwetsbare natuur bij Winterswijk en de Veluwe waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Boeren, fabrieken en sectoren als de bouw krijgen in die gebieden met strenge stikstofregels te maken. Gelderland komt binnenkort met meer duidelijkheid over de uitvoering van het plan.

„We hebben als gemeente zorgen over de impact van de huidige koers van de provincie in de stikstofaanpak op bedrijven en inwoners die hierdoor direct geraakt worden”, zegt Winterswijk. „Het is van belang dat er een realistische en haalbare aanpak komt, waarbij zowel natuurbelangen als economische en sociale aspecten worden meegewogen.”