Weer lavastroom op schiereiland IJsland, dorp en resort ontruimd

Op livebeelden van omroep RÚV is te zien hoe de lava uit een enorme scheur in de aarde komt. Die was ongeveer 500 meter lang en wordt steeds groter, meldt de meteorologische dienst.

In aanloop naar de eruptie vonden al aardbevingen plaats. Grindavík en het bij toeristen populaire resort Blue Lagoon zijn ontruimd. RÚV bericht dat acht mensen wilden achterblijven in het dorp.

Dergelijke erupties komen vaker voor in het gebied. De meeste inwoners van Grindavík waren eind 2023 al geëvacueerd. Later kocht de staat er vrijwel alle huizen. De politie stelde dat onlangs nog zo’n veertig woningen in het dorp waren bewoond.