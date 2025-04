Europarlement stemt eerder over uitstel duurzaamheidsverplichting

In februari deed de Europese Commissie een voorstel om de rapportageverplichting voor bedrijven over duurzaamheid uit te stellen tot 2028. De plicht voor bedrijven om te rapporteren over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten worden uitgesteld met een jaar.

Deze uitstellen maken deel uit van een pakket van de commissie om Europese bureaucratie te vereenvoudigen, een zogeheten omnibus. Hiermee hoopt de EU dat bedrijven concurrerender worden, omdat ze minder bezig hoeven te zijn met regels.

De grootste partij, de Europese Volkspartij (EVP), was voortrekker voor het versnellen van de stemming. „We moeten EU-bedrijven duidelijkheid en ademruimte bieden, banen beschermen en de groei stimuleren”, aldus de EVP. De Europese tak van het CDA, verbonden aan de EVP, noemt het „niet logisch om in de aanloop naar die nieuwe regels en overeenkomsten bedrijven te verplichten geld uit te geven aan regelgeving die binnenkort niet meer actueel is”.

Lara Wolters, Europarlementariër van GroenLinks-PvdA, noemt de spoedprocedure „een overhaaste en slordige werkwijze die beschadigend is voor het vertrouwen in de politiek en voor het uitdragen van Europese waarden. Wij staan voor wetgeving waar bedrijven van op aan kunnen en die daadwerkelijk ten goede komt aan mensen en milieu.”