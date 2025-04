EU-buitenlandchef: Rusland pleegde oorlogsmisdaden in Boetsja

Buitenland

De EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dinsdag in het Europees Parlement dat er „overweldigend” bewijs is van oorlogsmisdaden door Rusland in de Oekraïense stad Boetsja. Deze week wordt herdacht dat de plaats vlak bij de hoofdstad Kyiv drie jaar geleden werd terugveroverd door de Oekraïners. Het Russische leger zou er honderden burgers hebben gedood.