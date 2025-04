Nederlander kan jaren langer ziektevrij leven met gezonder eten

De grootste winst valt volgens het onderzoek te behalen door bewerkt vlees te laten staan, zoals worsten of hamburgers. Mannen die zich vanaf hun vijftigste aan het advies houden om vlees uit die categorie niet te eten, leven gemiddeld tweeënhalf jaar langer in goede gezondheid. Voor Nederlandse vrouwen, die minder bewerkt vlees eten dan mannen, is de potentiële gezondheidswinst een jaar en zeven maanden.

De druk op de zorg kan zodoende ook verminderen. De overheid kan gezond eten bevorderen door groenten en fruit goedkoper te maken en vlees zwaarder te belasten, suggereren de onderzoekers.