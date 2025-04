Rijksmuseum vindt klimaatactie met rookfakkels onacceptabel

Hij wil niet zeggen of het Rijksmuseum actie gaat ondernemen tegen de demonstraties van Extinction Rebellion, bijvoorbeeld via de rechter of via de gemeente. XR heeft de pijlen al langer gericht op het museum vanwege de sponsorrelatie met ING. De klimaatactiegroep vindt dat een vorm van greenwashing en vindt dat het Rijksmuseum hiermee „grootvervuiler ING de hand boven het hoofd blijft houden”.

XR geeft aan dat de rookfakkels veilig zijn voor gebruik binnenshuis. „Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het testen van luchtfilters of voor special effects.” Uit de twee rookfakkels kwam gele rook, die binnen een paar minuten oploste in de ruimte.