VN waarschuwen voor tekorten na aardbeving Myanmar

Buitenland

De Verenigde Naties hebben alarm geslagen over de situatie in het aardbevingsgebied in Myanmar. „Onderdak, schoon water en medicijnen zijn schaars”, zei een coördinator van hulporganisatie OCHA via een videoverbinding uit Yangon. „Mensen in de getroffen gebieden brachten de nacht in de open lucht door, omdat er geen elektriciteit of stromend water is.”