FNV heeft grote zorgen over ‘chaos’ bij UWV na vertrek Hirscher

Economie

Vakbond FNV zegt zich grote zorgen te maken over „de afwikkeling van de ontstane chaos bij het UWV” na het vertrek van UWV-bestuurslid Johanna Hirscher. Dinsdag werd bekend dat Hirscher per direct haar functie neerlegt na een verschil van inzicht over de aanpak van de problemen bij de uitkeringsinstantie.