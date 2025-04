Brandweer: vorig jaar kwamen 30 mensen om bij 27 woningbranden

De cijfers komen uit het overzicht Fatale woningbranden en Reddingen bij woningbranden. Zestien van de 27 branden vonden plaats in een eengezinswoning. In de leeftijdscategorie 41-64 jaar vielen elf dodelijke slachtoffers, negen personen waren tussen de 65 en 80 jaar. Vijf personen waren 81 jaar of ouder.

Het jaaroverzicht vermeldt ook dat de brandweer bij 108 woningbranden 262 mensen redde.

Volgens de brandweer zijn de cijfers over 2024 „in lijn met die van voorgaande jaren”. Gegevens over fatale woningbranden worden al sinds 2008 verzameld. In de afgelopen vijftien jaar waren er jaarlijks gemiddeld 29 fatale woningbranden met gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers.