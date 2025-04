VS erkennen blunder bij uitzetting, maar halen man niet terug

Het lijkt volgens de nieuwszender de eerste keer te zijn dat de regering van Donald Trump toegeeft dat een fout is gemaakt bij recente uitzettingsvluchten naar El Salvador. Over de rechtsgeldigheid daarvan wordt nog een juridische strijd gevoerd.

Abrego Garcia was aangemerkt als vermeend lid van de bende MS-13, maar volgens zijn advocaten is dat onterecht. Zijn echtgenote herkende hem op een foto van gevangenen die naar een megagevangenis in El Salvador waren gebracht.

De regering erkent in rechtbankdocumenten dat immigratiedienst ICE wist dat hij een beschermde status had. Dat de man toch is uitgezet, kwam door een „administratieve fout”. Abrego Garcia kwam zelf uit El Salvador en zou zijn gevlucht voor bendegeweld.