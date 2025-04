Duitse minister: VS moet vertragingstactieken van Poetin doorzien

„Op de aankomende bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zullen we de Amerikaanse delegatie duidelijk maken dat we niet moeten meegaan in Poetins vertragingstactieken”, aldus Baerbock in een verklaring. Dat overleg vindt later deze week plaats in Brussel. De Duitse minister zei dat Poetin „doet alsof hij bereid is te onderhandelen, maar geen millimeter van zijn standpunt afwijkt”.

Baerbock heeft als minister meerdere keren Oekraïne bezocht. Ze doet dat nu vermoedelijk voor de laatste keer in haar huidige rol, want in Berlijn wordt gewerkt aan de vorming van een nieuwe regering. Baerbock wordt genoemd als mogelijke toekomstige voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN.