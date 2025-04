UWV-bestuurslid weg na meningsverschil over aanpak problemen

Economie

UWV-bestuurslid Johanna Hirscher legt per direct haar functie neer bij de uitkeringsinstantie na een „verschil van inzicht” over de aanpak van de problemen bij de uitkeringsinstantie. Zo zijn er fouten gemaakt bij het vaststellen van WIA-uitkeringen en is er sprake van achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen. Dat heeft het UWV naar buiten gebracht in een persverklaring.