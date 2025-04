Amsterdamse Rekenkamer kritisch over woonbeleid

Binnenland

De ambitie om in Amsterdam jaarlijks duizenden woningen bij te bouwen, leidt ertoe dat die woningen steeds kleiner worden. In de nieuwe wijken is weinig sociale verbinding met omliggende wijken en de veiligheid en leefbaarheid staan er onder druk tijdens jarenlange bouwperiodes. Dat meldt de Amsterdamse Rekenkamer in een rapport.