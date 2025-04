Ruim 6,7 miljoen aangiftes binnen bij Belastingdienst

De Belastingdienst is „enorm tevreden” met hoe de aangifteperiode verloopt. „De meeste aangiften komen online of via de aangifteapp binnen”, zegt Steef Cobben, manager inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.

Op de eerste dag dat het mogelijk was om aangifte te doen, 1 maart, ontving de Belastingdienst ruim 706.000 aangiftes. Dat leidde tijdelijk tot grote drukte, waardoor het beperkt mogelijk was om in te loggen.

Ongeveer 9,4 miljoen mensen moeten aangifte doen van hun inkomsten in 2024. Het gaat om 6,9 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers.