SCP: meeste Nederlanders niet sterk voor of tegen migratie

Ongeveer een derde van de mensen vindt dat Nederland de eigen grenzen moet sluiten voor asielzoekers, ook als daarmee internationale afspraken worden geschonden. 9 procent wil meer mensen opvangen dan nu wordt gedaan, aldus het SCP.

Maar er is dus ook „een brede middengroep” die zowel de voor- als nadelen van migratie ziet. Deze groep heeft zorgen over de hoeveelheid mensen die naar Nederland komt, maar vindt wel dat er plek moet zijn voor bepaalde groepen, zoals oorlogsvluchtelingen en arbeidsmigranten die kunnen werken in sectoren met tekorten.

Zorgen om migratie hangen volgens het SCP samen met somberheid over de samenleving. Zo denkt bijna driekwart van de ondervraagden uit het onderzoek dat de komst van vluchtelingen het moeilijker maakt voor Nederlanders om een woning te vinden. De overheid zou dus ook moeten kijken naar onderliggende problemen zoals het woningtekort.

Het planbureau noemt het huidige migratiedebat „verhit”. Voor- en tegenstanders staan steeds meer tegenover elkaar en willen niet meer luisteren naar elkaars argumenten en denkbeelden. „Het erkennen dat migratie zowel positieve als negatieve gevolgen heeft, doet meer recht aan de opvattingen van veel mensen in de samenleving.”

Voor het onderzoek maakte het SCP gebruik van meerdere grootschalige vragenlijsten .