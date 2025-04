Ledental protestantse Duitse volkskerk tot onder de 18 miljoen gedaald

Per 31 december 2024 behoorden 17.980.000 mensen tot de protestantse Duitse volkskerk. Dat zijn er 586.035 (3,2 procent) minder dan het jaar ervoor, toen de EKD nog 18.566.035 leden telde.

De (voorlopige) cijfers, die de kerk donderdag naar buiten bracht, zijn gebaseerd op gegevens die de twintig lidkerken van de EKD hadden aangeleverd.

Uit de statistieken blijkt verder dat er in 2024 zo’n 110.000 mensen werden gedoopt, tegenover 136.000 in 2023. Ook traden 15.000 personen tot de EKD toe. Daartegenover stonden rond de 335.000 overlijdens, en zo’n 345.000 mensen die hun lidmaatschap opzegden.

In 2024 traden 15.000 mensen tot de Evangelische Kerk in Duitsland toe

De EKD is de op een na grootste kerk van Duitsland. De Rooms-Katholieke Kerk telt 1.769.237 leden. Daarnaast zijn er nog de vrije en oosters-orthodoxe kerken. Volgens het Statistisches Bundesamt rekenden eind 2023 nog 43.644.000 mensen zich tot een christelijke kerk, ofwel 51,5 procent van de Duitse bevolking, die op dat moment bijna 85 miljoen mensen omvatte.

„Een kleine 18 miljoen mensen in Duitsland droegen er ook in 2024 door hun kerklidmaatschap aan bij dat het kerkelijk leven in talloze gemeenten kon plaatsvinden en allerlei advies- en vormingsaanbod beschikbaar bleef”, verklaarde EKD-raadsvoorzitter Kirsten Fehrs naar aanleiding van de jongste cijfers. „Het is allang geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen tot een kerk behoren. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om lokaal, juist in tijden van onoverzichtelijke crises, begeleiding en zielzorg aan te bieden. Er zijn spirituele plekken nodig, om in de hectiek die in ademnood brengt tot rust te komen, evenals discussieruimtes, die onderling begrip bevorderen en de democratie versterken.”