Minuut stilte in Myanmar om aardbeving

De minuut stilte is onderdeel van een week van nationale rouw die door de junta is uitgeroepen.

In Mandalay, een stad in Myanmar vlak bij het epicentrum die zwaar is getroffen, slapen inwoners op straat uit angst voor naschokken. Het ziekenhuis van de stad heeft patiënten om die reden ook naar de parkeerplaats verplaatst.

Bij de aardbeving zijn zeker 2056 mensen om het leven gekomen, meldde de junta maandag. Ruim 3900 anderen raakten gewond en 270 mensen zijn nog vermist. Experts vrezen dat het dodental nog aanzienlijk zal stijgen.

In buurland Thailand kwamen tot dusver 19 mensen om het leven door de aardbeving.