Investeringsronde brengt waarde OpenAI naar 300 miljard dollar

De Japanse techinvesteerder Softbank neemt 75 procent van de investeringen voor haar rekening, melden bronnen aan The New York Times. „Dit helpt ons de grenzen te verleggen en AI nuttiger te maken in het dagelijks leven”, zegt de topman van OpenAI, Sam Altman, in een verklaring.

Volgens Altman maken 500 miljoen mensen wereldwijd wekelijks gebruik van de gratis variant van ChatGPT. Eind februari waren dat er nog 400 miljoen. Er zijn zo’n 20 miljoen betalende gebruikers, aldus Altman.

De eerste 10 miljard dollar wordt direct overgemaakt, 30 miljard volgt later dit jaar, aldus bronnen aan The New York Times.