ABN AMRO verwacht gematigde groei vrijetijdssector

De bank voorziet een groei voor de sector van 1,5 procent in 2025 en 1 procent in 2026. De groei wordt gedreven door uitgaven van huishoudens en door toerisme. De koopkracht van veel Nederlanders is afgelopen jaar flink verbeterd door loonsverhogingen en een afnemende inflatie. Daarnaast hebben huishoudens in 2024 flink gespaard doordat de rente relatief hoog was. Nu de Europese Centrale Bank (ECB) de rente weer aan het verlagen is, wordt sparen minder aantrekkelijk, wat een stimulans kan zijn om meer uit te geven.

Anderzijds blijft de consument volgens ABN AMRO voorzichtig, wat terug te zien is in het lage en zelfs dalende consumentenvertrouwen. Geopolitieke onzekerheden spelen hierin waarschijnlijk een rol. Ook de aanhoudend hoge prijzen kunnen consumenten terughoudend maken met uitgaven.

Tegelijkertijd stapelen de uitdagingen voor de vrijetijdssector zich op, waarschuwt Westerhuis. Zo drukken personeelstekorten en hoge kosten van loon, huur, inkoop en energie op de winstgevendheid. De loonkosten zijn alleen al in januari 2025 met 23,5 procent gestegen sinds 2020.

Ook de inkoop van voedingsmiddelen is duur geworden. De prijzen voor bier zijn met bijna 24 procent gestegen tussen begin 2021 en eind 2024. Koffie werd zelfs bijna 66 procent duurder. Een deel van deze kosten wordt doorberekend aan consumenten. Fastfood, hotels, vakantieparken, campings en vliegtickets zijn daardoor flink in prijs gestegen.

Door de gestegen prijzen zoeken consumenten vaker naar goedkopere alternatieven. Ook kunnen ze besluiten minder vaak op vakantie te gaan en minder uitjes te ondernemen. Volgens Westerhuis blijft een goede prijs-kwaliteitverhouding voor ondernemers dan ook essentieel om concurrerend en aantrekkelijk te blijven.