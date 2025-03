Negentien jonge honkballers uit Venezuela willen asiel in Spanje

Volgens een woordvoerder van de Spaanse politie wordt donderdag naar hun verzoek gekeken. In Spanje neemt het aantal asielaanvragen van Venezolanen de laatste tijd toe. Vorig jaar was 63,5 procent van alle asielverzoeken in het land afkomstig van mensen uit het Zuid-Amerikaanse land.

Venezuela wordt sinds 2013 geregeerd door president Nicolás Maduro, die door de oppositie wordt gezien als een dictator. Onder zijn bewind gaat het land gebukt onder een ernstige economische crisis. Miljoenen mensen zijn de afgelopen twaalf jaar naar het buitenland vertrokken.