Le Pen spreekt over politiek proces na veroordeling

„Ik vecht tot het bittere eind”, aldus Le Pen, partijleider van Rassemblement National (RN). Tegelijkertijd promoot ze RN-voorzitter Jordan Bardella, die in plaats van haar een gooi zou kunnen doen naar het presidentschap. „Ik ben feitelijk uit de running”, erkent ze. Volgens haar probeerde de rechtbank opzettelijk te verhinderen dat ze zich in 2027 verkiesbaar kan stellen.

Ze hekelt haar veroordeling en vergelijkt die met „praktijken waarvan we dachten dat ze voor autoritaire regimes waren”.

Le Pen stond terecht om gesjoemel met EU-geld. De rechter oordeelde maandag dat ze de komende vijf jaar wordt uitgesloten van verkiezingsdeelname in Frankrijk en dat ze twee jaar een elektronische enkelband moet dragen.

Haar advocaat liet al weten in hoger beroep te gaan en wil dat dat nog voor 2027 van start gaat. De verkiezingsuitsluiting is namelijk onmiddellijk ingegaan en geldt ook zolang het hoger beroep loopt.

Le Pen heeft er zelf weinig vertrouwen in dat het beroep tijdig wordt behandeld. Ze gaf tijdens een interview bij televisiezender TF1 aan dat justitie in ieder geval haast moet maken. Zelf heeft Le Pen de beschuldigingen altijd ontkend.

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is in april 2027. In de peilingen was Le Pen een van de favorieten.