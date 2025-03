Goudprijs stijgt voor het eerst tot boven de 3100 dollar

De goudprijs is al een tijdje aan het stijgen vanwege onder meer het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Woensdag kondigt hij naar verwachting wederkerige importheffingen aan. Dat zijn tarieven op landen die zelf ook heffingen hebben op Amerikaanse producten. Door de maatregelen van Trump zijn zorgen ontstaan over een wereldwijde handelsoorlog. Goud wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.

Sinds begin dit jaar is goud al bijna 19 procent meer waard geworden. Eerder deze maand bereikte de prijs van het edelmetaal voor het eerst de mijlpaal van 3000 dollar. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zei onlangs te verwachten dat de goudprijs tegen het einde van dit jaar de 3300 dollar bereikt.