Dat Trump geldkraan voor wereldwijde hulp dichtdraait, kost mensenlevens

„Dit gaat mensenlevens kosten”, zegt Fikru Tarekegn, landendirecteur van hulporganisatie Dorcas in Ethiopië. Hij vreest gigantische gevolgen nu United States Agency for International Development (USAID) de geldkraan heeft dichtgedraaid. Dankzij de Amerikaanse organisatie voor buitenlandse hulp was er voor een Dorcasproject vorig jaar 1,5 miljoen dollar beschikbaar voor hulp aan binnenlandse ontheemden. Daarnaast financierde USAID 500.000 euro aan materiële ondersteuning als dekens en tenten.

Bijeenkomst met intern ontheemde vluchtelingen die hulp kregen dankzij een project waar USAID geld voor gaf. beeld Dorcas

Voor 2025 rekende Tarekegn op hetzelfde bedrag om zo’n 40.000 ontheemden te voorzien van voedsel, water, onderdak, hygiëneproducten en cashgeld. Het gaat om mensen die door interne conflicten hun eigen regio zijn ontvlucht, en nu elders worden opgevangen en voorzien van eerste levensbehoeften. Dorcas bood hun niet alleen tenten, dekens en latrines, maar hielp hen ook op weg om een nieuw leven op te bouwen. Zo leverde de hulporganisatie vee, mest en trainingen in de landbouw aan de ontheemden.

„Als wij geen latrines meer kunnen leveren raken levens in gevaar” Fikru Tarekegn, landendirecteur Dorcas in Ethiopië

Het nieuws eind februari dat er een einde kwam aan de geldstroom vanuit USAID, kwam voor Tarekegn als een schok. Zijn land staat hoog op de lijst van landen die geld ontvangen van de Amerikaanse organisatie. Wereldwijd stond USAID garant voor zo’n 40 procent van de humanitaire hulp.

Hartverscheurend

„Kinderen raken ondervoed”, zegt hij. „Door een tekort aan schoon drinkwater krijgen mensen diarree. Ik vrees grote uitbraken van ziektes als malaria en cholera. En doordat wij ook geen latrines meer kunnen leveren, raken levens in gevaar.”

Dorcas leverde tenten aan inlandse vluchtelingen. beeld Dorcas

Mensen hebben het zwaar, ziet de Ethiopiër. In het vluchtelingenkamp zijn de scholen al gesloten. Ook elders in het land is de situatie schrijnend. In ziekenhuizen zijn volgens hem al 5000 zorgmedewerkers ontslagen en worden sommige medicijnen niet meer geleverd. „Met USAID-gelden werden ook watersystemen aangelegd, maar dat is dus in één keer stopgezet.”

Grote zorgen maakt Tarekegn zich over de mentale staat van de ontheemden. „Deze mensen zijn al getraumatiseerd door de conflicten, zijn geliefden kwijtgeraakt. Hun leven is al zwaar, dit komt er nog bovenop. „De situatie is hartverscheurend.”

Door het wegvallen van USAID kan Dorcas op korte termijn de ontheemden weinig bieden. Met de nog beschikbare middelen wil de directeur zich richten op verzoeningsprojecten, zodat de voedingsbodem verdwijnt voor de conflicten waardoor mensen op de vlucht slaan.

Van Europese overheden hoeft Ethiopië niet te verwachten dat die in het gat springen. Ook andere westerse landen houden de hand op de knip. Zo bezuinigt niet alleen Nederland, maar ook Groot-Brittannië fors op ontwikkelingshulp. Dorcas koos ervoor eigen middelen in te zetten om de hulp niet abrupt te hoeven stoppen. Maar die stroom stopt eind maart. Nog een paar dagen dus.