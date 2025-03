Strengere controle: zorgsector kwetsbaar voor criminele acties

Binnenland

Sinds er een strengere controle is op criminele initiatieven in de zorgsector, heeft de Kamer van Koophandel (KvK) de afgelopen vier jaar 291 keer vermoedens gemeld van criminele zorgpraktijken. De KvK geeft de risicosignalen hierover door aan de politie en de Arbeidsinspectie. De zorgsector is daarmee de tweede sector met de meeste vermoedens van criminele praktijken, melden de ministers Fleur Agema (Volksgezondheid, PVV) en Eppo Bruins (Onderwijs, NSC) maandag in een Kamerbrief.