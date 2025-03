Kritische partijen na lintjesbesluit: geen kabinetseenheid meer

CDA-leider Henri Bontenbal noemt de oplossing van Schoof zelfs „onacceptabel”. De CDA’er vindt dat Schoof zijn minister had moeten terechtwijzen. Dat vindt ook D66-leider Rob Jetten. „Een minister die haar middelvinger opsteekt naar vrijwilligers tolereer je niet, dat corrigeer je.” Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) spreekt over „onnavolgbare chaos” en „het failliet van de eenheid van kabinetsbeleid”. Hij wil dat de Kamer dinsdag debatteert over de kwestie.

Coalitiepartijen VVD, NSC en BBB hebben nog niet gereageerd.