Ov-sector belooft actie tegen drukte op stroomnet

Op sommige momenten is er meer vraag naar elektriciteit dan door de kabels past. Door deze zogeheten netcongestie is het steeds moeilijker om nieuwe gebruikers op het stroomnet aan te sluiten. Ov-bedrijven kunnen dit helpen tegengaan, bijvoorbeeld door kabels met elkaar te delen en door op piekmomenten minder stroom te gebruiken.

„Grootverbruikers kunnen helpen met het spreiden van de pieken op het stroomnet”, zegt klimaatminister Sophie Hermans (VVD) in een verklaring. „Dat is zowel in hun eigen belang als dat van alle mensen en bedrijven die staan te springen om een aansluiting.”

Het kabinet noemt in een persbericht een paar specifieke voorbeelden van wat de sector doet. ProRail gaat bijvoorbeeld een biodieselaggregaat naast het spoor zetten om een knelpunt op te lossen. En RET levert al sinds begin dit jaar stroom aan de gemeente Rotterdam die het bedrijf zelf niet gebruikt voor trams en metro’s. Zelf stelt het kabinet enkele miljoenen euro’s beschikbaar en belooft het de sector te helpen bij de plannen.